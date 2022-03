Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le groupe de musique Les Goguettes en tournée dans toute la France. Ils seront notamment à l’Olympia le 18 avril, à Lille le 8 mai ou encore à Colmar le 18 mai.

Les Goguettes en trio, mais à quatre est un groupe de musique parodique de chansons de variété française. Formé en 2013, ils connaissent un succès important sur les réseaux sociaux pendant le confinement de 2020 notamment grâce au clip de leur chanson T'as voulu voir le salon.

Actuellement en tournée dans la toute la France, ils seront notamment le 7 avril à Grandvillars, à l’Olympia le 18 avril (complet), à Lille le 8 mai, Colmar le 18 mai ou encore le 3 juillet au Festival Les Estivales Du Canal à Vierzon. En 2023, ils fêteront leurs 10 ans le 18 avril à La Cigale et le 19 avril 2023 aux Folies Bergère.

Avec le premier tour de la présidentielle, surgit la notion de “vote utile”. Une sorte de vote “pas inutile” quoi... une stratégie où l’électeur doit renoncer à son premier choix… pour assurer le second… qui parfois pour faire barrage va à l’encontre de ses convictions…

En une dizaine de photos le photographe Guillaume Herbaut nous rappelle ce que fut le printemps 2020, et plus précisément, comment la République a vécu cet épisode spectaculaire de nos vies, l’atmosphère qui était la notre. Et nous les français on est balaise en atmosphère …

Faut-il être de gauche pour faire rire les gens de gauche et de droite pour faire rire les gens de droite ?… Peut-on rire de TOUS avec tout le monde ? L’humour politique est-il partisan ?

Le moment Meurice : Equilibrons Mélenchon

: Equilibrons Mélenchon La chronique de Léo Karmann : Ma vie de courgette

: Ma vie de courgette La chronique de Mélanie Bauer : Les Goguettes 2022

