Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le comédien Stéphane Bak à l'occasion de la sortie du film Twist à Bamako réalisé par Robert Guédiguian le 5 janvier.

Stéphane Bak © AFP / Malte Ossowski / Sven Simon / dpa Picture-Alliance

Biographie

Stéphane Bak est un humoriste, acteur, chroniqueur de radio et de télévision français. Le comédien commence sa carrière d'humoriste à 14 ans sur les scènes parisiennes avant d'être chroniqueur du Grand Journal, chroniqueur radio sur Virgin Radio et Europe 1, et de rejoindre les plateaux de cinéma. Il a une dizaine de films à son actif dont "L'Adieu à la nuit" d'André Téchiné et "The French Dispatch" de Wes Anderson.

Actualité

Les Africains seront les derniers à être vaccinés… Tout se passe donc comme prévu. La campagne a pris beaucoup de retard, certains pays sont obligés de détruire des centaines de milliers de doses périmées… Et l’objectif fixé de 70% de la population vaccinée ne sera atteint qu’en août 2024…

La fête est finie depuis plus longtemps qu’on ne le pense. Notre ramollissement existentiel a commencé avant l’arrivée des annonces de Castex dans nos vies. La preuve, en 30 ans, 70% des boîtes de nuit ont fermé et la fête s’est privatisée dans nos appartements… donc on ne se mélange plus, donc on se fait chier…

Il aurait été dommage de ne pas commencer cette année sans parler du “communautarisme”... Est-ce qu’il existe un “rire communautaire” et si oui, tous les humoristes passés par le Jamel Comedy club en sont-ils les représentants ? L’humour belge, est-ce un communautarisme ? Et à quoi ça ressemble ?

Au sommaire de cette émission

