Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'imitateur et comédien Didier Gustin pour la pièce Les Cachottiers mise en scène par Olivier Macé en tournée en France ainsi que son one man Didier Gustin, Il était une voix.

Biographie

Didier Gustin est un imitateur et acteur français. Avec plus de 200 voix à son actif, il vient nous présenter son 11e one man show pour fêter ses 30 ans de carrière Il était une voix.

Il est notamment connu pour ses imitations à la télévision et à la radio comme dans l'émission de Danièle Gilbert Tout le monde déguste sur Europe 1 ou encore Le Fou du Roi sur France Inter.

Egalement comédien au théâtre, il joue dans la comédie de Luc Chaumar Les Cachottiers, aux côtés de Thierry Beccaro, Julien Cafaro, Xavier Letourneur, Mélanie Rodriguez et Fabienne Galloux en tournée en France. Ils joueront notamment le 10 avril à Pradines, le 23 avril à Sanary-sur-Mer, le 30 avril à Lens, le 13 mai à Rodez ou encore le 4 juin à Dieppe.

Actualités

En Russie, l’humour est une arme contre la propagande… avec la dictature et le conflit, les vieilles blagues qui couraient à l’époque de l’URSS sont remises au goût du jour… Plus les temps sont durs, plus l’humour noir propospère…

Le programme Artémis est en théorie parfaitement limpide : Remarcher sur la Lune et y construire une base avancée vers Mars. En pratique, c’est sans doute plus vague. Et la beauté de la chose c’est que le programme est une initiative du président Trump. Une réaction Monsieur Biden ?

Imiter une voix permet de pratiquer des arnaques… Voire de braquer une banque comme il y a deux ans aux Emirats arabes Unis, quand un employé a transféré 35 millions d’euros croyant avoir reconnu un client fidèle… et pour imiter une voix à la perfection, l’intelligence artificielle est redoutable…

Au sommaire de cette émission

