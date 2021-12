Bonjour la France Inter! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent Squeezie, vidéaste, chanteur et chef d'entreprise et MYD, chanteur et producteur de musique, pour parler de leur projets musicaux.

Myd et Squeezie e © Christophe ARCHAMBAULT / AFP et DENIS TRASFI/Maxppp

Biographie

Squeezie

Squeezie est un vidéaste et streamer français. C’est le premier influenceur français sur les réseaux sociaux. Il s’est fait connaitre par sa chaine Youtube consacrée à l’univers du gaming, mais il dépasse aujourd’hui ce cadre mélangeant jeu-vidéo et humour. Il est devenu un business man touche à tout (musique et mode notamment).

Squeezie a organisé une compétition entre deux groupes. Chaque groupe doit écrire et interpréter une chanson inspirée des années 2000. Tout ça en 72h. Le groupe gagnant sera celui qui fait le plus de ventes physiques à la date butoir (le 15 décembre à 18h). Tous les bénéfices de ce défi « hit des années 2000 » sont redistribués au profit du Secours populaire.

Le premier trio, baptisé Trei Degete (« trois doigts » en roumain) se compose de Squeezie et de deux artistes, Myd et KronoMuzik. Ils s’inspirent du groupe moldave O-Zone et leur énorme tube _Dragostea din tei de 2004 (_mais peut-être aussi celui de Michaël Youn Bratisla Boys). Ils ont composé le titre (potache) Time Time, titre dont les paroles sont exclusivement en roumain (la chanson parle de pastèque).

Le youtubeur Maskey, le chanteur Le Motif et le producteur S2keyz forment quant à eux Ambiance Skandal. Ils s’inspirent d’un univers rap et R&B proche du groupe 113. Ils ont composé le titre Offishal.

Myd

Myd est un musicien, producteur de musique et ingénieur du son français. Il est notamment producteur de House music (anciennement sur Bromance Records et actuellement sur Ed Banger Records) et est en parallèle membre du groupe Club Cheval. Il a produit les artistiques Brodinski et Theophilus London.

Myd a sorti son premier album, Born a loser, le 30 avril 2021 avec le label Ed Banger/Because Music.

Actualité

Au sommaire de cette émission:

Le moment Meurice : Zemmour est-il d'extrême droite?

: Zemmour est-il d'extrême droite? La chronique d'Aline Afanoukoé : Trei Degete

: Trei Degete La chanson de Frédéric Fromet : Pécresse, oh ma Pécresse

