Bonjour la France Inter ! En ce jour férié, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter ! Au programme aujourd'hui, Eddy de Pretto et Marina Rollman !

Biographie

Eddy de Pretto

Eddy de Pretto est un auteur, compositeur et interprète français. Il est remarqué en 2017 grâce à sa chanson Kid, sortie dans un court EP éponyme. Ce grand auditeur de chansons françaises à textes (Aznavour, Brassens, Brel) et de rap sort l'année d'après son premier album, Cure, dans lequel il aborde les thèmes de la virilité et des normes sociales que l'on s'impose collectivement. L'album connaît un grand succès et vaut à Eddy de Pretto trois nominations aux victoires de la musique. Après un long arrêt forcé de sa carrière lors de la pandémie, il revient avec un nouvel album À tous les bâtards , qu'il porte comme une ode à la différence.

Eddy de Pretto a sorti en mars 2021 son deuxième album, À tous les bâtards , produit par le label qui le suit depuis ses débuts, le Initial Artist Services et il est en tournée. Il a conçu son album pour la scène avec des chansons Up notamment pour les Festivals.

Marina Rollman

Marina Rollman est une humoriste et stand-uppeuse suisse. Avant de se lancer dans l'humour, elle enchaîne les bullshit jobs, notamment dans la publicité et la communication. Après quelques passages sur scène et à la radio, sa carrière décolle rapidement. Elle officie régulièrement dans La Bande Originale sur France Inter et joue en ce moment Un Spectacle Drôle en tournée dans toute la France puis à l'Olympia. Elle fait partie de la vague des humoristes suisse qui a grand-remplacé la vague belge sur France Inter. Elle parle de la dépression dans son spectacle. Pour elle, la pandémie c’était chouette car même les personnes “Pump it up” étaient déprimés. Ce qui fait que les dépressifs n'avaient pas besoin de se sortir de leur blues.

Actualités

Le jeune est engagé sur plusieurs fronts (l’égalité homme/femme, le climat, la chasse, les réfugiés : mais engagé autrement… pas par le vote, au grand dam du Gouvernement et de Marlène Schiappa. Eddy De Pretto s’engage par le vote (au moins pour la présidentielle) Mais trouve que le système est désuet… il faudrait voter sur Instagram (blague)

L’affaire de la vente capotée des sous-marins à l’Australie. Les Américains nous ont bien niqué. Marina a une passion pour les États-Unis… Mais comme elle est suisse, elle s’en fout. Mais la Suisse a fait le même coup aux Français car ils ont acheté des avions américains plutôt que français ! Il y a eu représailles en arrivant à la Maison de la radio où on lui a confisqué son couteau suisse. Elle a une passion pour la pop culture américaine.

Au sommaire de l'émission

La chronique d'Aline Afanoukoé : A tous les bâtards - Eddy de Pretto

: A tous les bâtards - Eddy de Pretto Le sketch avec Eddy de Pretto : Les communicants avec Zemmour

Les communicants avec Zemmour Le moment Meurice : La manif des chasseurs

: La manif des chasseurs La chronique de Thomas VDB : Mon humble soutien à Charline

: Mon humble soutien à Charline Le sketch avec Marina Rollman : Dans le bureau de Jean-Yves Le Drian

: Dans le bureau de Jean-Yves Le Drian La chanson de Frédéric Fromet : L'Ukraine par Marioupol Bel

La programmation musicale de l'émission