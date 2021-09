Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la comédienne et productrice Julie Gayet.

Biographie

Julie Gayet est une comédienne et productrice française. Elle fait ses débuts au cinéma avec la réalisatrice Agnès Varda après avoir étudié le théâtre, le cirque puis l'histoire de l'art, la psychologie et le cinéma à l'université. Elle joue dans de nombreux long-métrages dont le remarqué Quai d'Orsay, de Bertrand Tavernier, pour lequel est elle nommée pour le César de la meilleure actrice. En 2007, elle lance sa propre société de production, Rouge International, et dit vouloir produire des oeuvres indépendantes, étrangères ou réalisées par des femmes. Elle s'engage à de nombreuses reprises pour les droits des femmes et contre les violences sexuelles et sexistes.

Actualité

Julie Gayet sera prochainement à l'affiche d'une série produite conjointement par TF1 et Netflix, Une mère parfaite. Elle y incarne une mère dont la fille est, du jour au lendemain, suspectée dans une affaire de meurtre.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : La droite du panache

: La droite du panache La chronique de Mélanie Bauer : Fiers et tremblants, Marc Nammour, Loic Lantoine et La Canaille

: Fiers et tremblants, Marc Nammour, Loic Lantoine et La Canaille La chronique de Thomas VDB: L'anniversaire du 11 septembre

La programmation musicale