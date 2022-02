Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Alex Vizorek reçoivent la chanteuse Juliette Armanet nommée aux Victoires de la musique dans les catégories Artiste féminine, Album et chanson originale pour "Le dernier jour du disco", catégorie soumise au vote du public. Sa tournée Brûler le feu démarre fin février.

La chanteuse Juliette Armanet aux NRJ Music Awards, novembre 2021 © AFP / Valery HACHE

Biographie

Juliette Armanet est une chanteuse française. Son premier album "Petite amie" sorti en 2018 a rencontré un grand succès. Certifié double disque de platine, l'album remporte une victoire «Album révélation de l'année » aux Victoires de la Musique 2018 et a donné lieu à une tournée de plus de 200 concerts.

La chanteuse est de retour avec un nouvel album "Brûler le feu", déjà disque d'or un mois et demi après sa sortie. Elle concourt aux Victoires de la Musique qui auront lieu à la Seine Musicale à Paris et en direct sur France 2 et France Inter vendredi 11 février à 21h10. Juliette Armanet est nommée dans les catégories Artiste féminine, Album et chanson originale pour "Le dernier jour du disco", catégorie soumise au vote du public. Elle commence sa tournée "Brûler le feu tour" le 28 février à Rouen, elle sera à l'Olympia les 10 et 11 mars et en tournée partout en France et à Bruxelles.

Actualités

Au sommaire de cette émission

La programmation musicale