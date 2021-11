Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent Benoît Hamon, ex-homme politique et auteur de l'ouvrage "Ce qu'il faut de courage : plaidoyer pour un revenu universel" (Équateurs, 2020).

L'ancien ministre socialiste et fondateur de Géneration.s Benoît Hamon, mars 2021. © AFP / PHILIPPE DESMAZES

Biographie

Benoît Hamon est un homme politique français. Longtemps affilié au Parti Socialiste, il est successivement député des Yvelines, ministre de l’économie sociale et solidaire, ministre de l’éducation, conseiller régional en Île-de-France, député européen, porte-parole du PS et candidat malheureux à l’élection présidentielle. Il a également fondé le mouvement Génération.s et a récemment décidé de quitter la vie politique pour s'engager au sein de l'ONG Singa World, qui milite pour une meilleure vision de l'immigration au sein de nos sociétés et favoriser l'émergence d'une société inclusive pour les personnes issues de l'immigration.

Actualité

Benoît Hamon avait été le premier à proposer le revenu universel durant la campagne présidentielle de 2017. L'an dernier, il faisait paraître aux éditions des Équateurs "Ce qu'il faut de courage : Plaidoyer pour un revenu universel", ouvrage dans lequel il étaye ses arguments en faveur de cette proposition en s'appuyant sur divers travaux universitaires et études menées à l'étranger allant dans ce sens.

