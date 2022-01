Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la youtubeuse Manon Bril pour sa chaîne « C’est une autre histoire ».

Biographie

Sur sa chaîne « C’est une autre histoire » qui cumule plus de 30 millions de vues sur YouTube, Manon Bril propose des vidéos animées et humoristiques pour vulgariser l’histoire. Docteure en histoire contemporaine, elle co-anime le podcast « Oyez, Oh Yeah ! » avec l’humoriste Alex Ramirès, et tient une chronique dans l’émission « Faire l’histoire » sur Arte.

Actualités

Pendant que nous avons le nez dans le Covid et la présidentielle, Vladimir Poutine, lui, aimerait bien mettre les deux pieds en Ukraine. Le pays est au bord de la guerre et la tension entre Washington et Moscou rappelle les heures les plus froides de l’histoire… Quelle est la marge de manœuvre de Joe Biden ?

Un sondage récent expose que 59 % des anglais considèrent que les marbres du Parthénon exposés au British Muséum appartiennent aux grecs. Ce que pense aussi les gouvernements grecs depuis 40 ans. Sauf que le British Muséum et Boris Johnson ne sont pas trop chauds pour les restituer.

Une loi qui vient d’entrer en vigueur en Espagne accorde le droit, en cas de divorce, à une garde alternée pour les animaux de compagnie… Un juge doit décider de la garde partagée… sauf s’il y a mauvais traitement…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : L’histoire de France en campagne

L’histoire de France en campagne La chronique d’Hippolyte Girardot : Les bilans

Les bilans La chronique d'Aline Afanoukoé : Julien Granel

La programmation musicale de l'émission

Julien Granel - A la folie

Bjork - It's oh so quiet