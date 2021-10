Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le journaliste et réalisateur Gilles de Maistre pour parler de son dernier film, Le loup et le lion.

Biographie

Gilles de Maistre est journaliste, réalisateur, auteur, documentaire, globe-trotteur, écrivain et producteur de cinéma français. Il a notamment reçu le prix Albert Londres pour un de ses nombreux documentaires. Il s'est beaucoup intéressé dans son travail au parcours des enfants dont l'enfance est compromise par des évènements violents, comme la guerre.

Actualité

Le 13 octobre sortira en salle le dernier film de Gilles de Maistre, Le loup et le lion.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : La constellation de la connerie

: La constellation de la connerie La chronique de Djubaka: Glate of Klûna de Kuunatic (Glitterbeat)

Glate of Klûna de Kuunatic (Glitterbeat) La chronique de Waly Dia: Ce dont on ne parle pas

La programmation musicale