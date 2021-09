Bonjour la France Inter! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le guitariste et chanteur de blues et de rock Paul Personne, qui sera en tournée jusqu'à la fin de l'année.

Biographie

Paul Personne est « le bluesman à la française ». D’un milieu modeste, il se lance dans la musique très tôt. Après des années de galère à enchainer les groupes et les tournées, il finit par connaitre le succès en solo à partir du milieu des années 80. Il a collaboré avec les plus grands (Boris Bergman (le parolier d'Alain Bashung), Eddy Mitchell, Johnny, Hubert-Félix Thiéfaine, Higelin) tout en gardant une grande indépendance.

Actualité

Alors que ses anciens albums comme Puzzle 14 (2014); Lost in Paris Blues Band (2016) et Funambule (2019) sont réédités dans de nouvelles éditions vinyles et collectors, Paul Personne sera en tournée dans toute la France pour interpréter sur scène les chansons de son dernier album, Funambule.

Au sommaire de cette émission:

Le moment Meurice : Mise en examen d'Agnès Buzyn

: Mise en examen d'Agnès Buzyn La chronique de Djubaka : Screaming Lord Sutch de Jack the ripper

: Screaming Lord Sutch de Jack the ripper La chronique de Waly Dia: Zemmour, Buzyn et chirurgie

La programmation musicale