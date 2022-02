Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Alex Vizorek reçoivent l'autrice et chroniqueuse spécialiste des questions de sexualité, Maïa Mazaurette pour ses livres "Sortir du trou - Lever la tête" paru en poche et "La vulve, la verge et le vibro" paru aux Editions de La Martinière.

Maïa Mazaurette au micro d'Antoine de Caunes et Charline Roux © Radio France

Biographie

Maïa Mazaurette est autrice, journaliste et peintre. Elle tient une chronique du mercredi au vendredi dans l'émission Quotidien sur TMC à partir de 19h25. Elle y analyse les nouveaux comportements amoureux, les questions liées à l'identité, au genre et au sexe en s'adressant aux adultes mais également aux enfants et aux ados dans une pastille dédiée.

Elle est aussi chroniqueuse pour le journal Le Monde et dans l'émission Grand bien vous fasse sur France Inter.

Elle a écrit de nombreux essais sur la sexualité mais également des romans comme le roman de science-fiction Rien ne nous survivra ainsi que des BD telles que Pêchés Mignons, Sale bête ou encore L'art du célibat.

Actualités

La ménopause qui n’a jamais été une maladie, et qui concerne 10 millions de françaises, est en passe de ne plus être un tabou. En passe ne signifie pas que c’est bon.

En 1985, le journal Libération a posé une question d’une simplicité enfantine à 400 écrivains du monde entier. « Pourquoi écrivez-vous ? » Définitivement, il y a des questions qu’il vaut mieux ne pas poser si on n’est pas sûr de pouvoir assumer les réponses…

Il y a ceux qui pensent que les histoires d’amour finissent mal en général, et qui ce soir boiront du Chardonnay avec leur chatte et ceux qui vont fêter la Saint Valentin à Marne la Vallée chez Mickey. Qu’y a-t-il dans l’air de Marne la Vallée ?

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : The Pécresse show

: The Pécresse show La chronique d'Isabelle Sorente : Fifty Shades of Fake

: Fifty Shades of Fake La chronique de Thomas VDB : Vacances à Abu Dhabi

La programmation musicale