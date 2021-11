Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le créateur et metteur en scène de la troupe des Chiens de Navarre et réalisateur du film Oranges Sanguines, Jean-Christophe Meurisse.

Le metteur en scène et réalisateur Jean-Christophe Meurisse, juillet 2021 © AFP / CHRISTOPHE SIMON

Biographie

Jean-Christophe Meurisse est un comédien, metteur en scène et réalisateur français. Il est notamment le créateur du collectif humoristique d’acteur.rices « Les chiens de Navarre », qu’il met en scène dans ses pièces de théâtre et dans ses films. Après avoir écrit et mis en scène plusieurs pièces dans lesquelles il fait jouer sa troupe, il passe au cinéma avec un premier long-métrage remarqué, Apnée, sélectionné au festival de Cannes en 2016.

Actualité

Toujours aux côtés des membres des Chiens de Navarre, réalise un second long-métrage, Oranges Sanguines, qui sortira en salles le 17 novembre 2021. Le film a été présenté en hors-compétition durant l'édition du festival de Cannes et compte dans son casting plusieurs comédiens extérieurs à la troupe : Denis Podalydès, Blanche Gardin et Vincent Dedienne.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Parlons sécurité

: Parlons sécurité La chronique de Waly Dia : Vivement le reconfinement !

: Vivement le reconfinement ! La chronique de Léo Karmann : Oranges Sanguines de Jean-Christophe Meurisse

