Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le réalisateur et producteur Martin Meissonnier pour sa série documentaire "Le bonheur à l'école" diffusée à partir du 30 janvier sur Canal+ Kids et disponible sur MyCANAL.

Martin Meissonnier est journaliste, auteur, producteur, réalisateur et compositeur. Depuis plus de 20 ans, il réalise des documentaires sur des sujets aussi variés que Jeanne d'Arc, les chrétiens évangéliques, le plutonium dans les armes américaines pendant la guerre du Golfe ou encore le bonheur au travail. Il est également producteur et compositeur. Avec son émission musicale Mégamix au début des années 90, il fait découvrir au grand public de nouveaux talents et styles musicaux. Il a par ailleurs produit de nombreux artistes comme Fela Kuti, Don Cherry ou encore Manu Dibango.

Les étudiants contraints de faire la file à l’aide alimentaire ont été ravis d’apprendre que le président envisageait de leur faire payer l’université jusque-là quasi gratuite… A quoi peut ressembler le modèle libéral pour l’université ?

Une commission parlementaire américaine s’efforce de faire la lumière sur la journée du 6 janvier 2021, la journée qui aura vu l’assaut du Capitole. Les réseaux sociaux ont-ils malgré eux aidé l’émeute? Les émeutiers, parfois armés, voulaient-ils en arriver à un coup d’état? Et puis, d’abord quelles armes?

Les Américains ont banni le terme “World music” des Grammy awards l’an dernier. “Musiques du monde” était jugé trop colonialiste… En France, on s’est contenté de dégager cette catégorie des Victoires de la musique pour la ranger dans les Victoires du jazz… Pourquoi la world music est un genre à part? Est-ce contrariant ?

Le moment Meurice : Les ultra riches

La chronique d'Aline Afanoukoé : The Allergies

