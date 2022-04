Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le chanteur Ben, anciennement Ben l'Oncle Soul, pour la sortie de son nouvel album Red Mango. Il sera en tournée dans toute la France pour fêter ses 10 ans de carrière !

Ben l'oncle Soul © AFP / MARKUS SCHOLZ / DPA / dpa Picture-Alliance

Biographie

Alors étudiant aux Beaux-Arts de Tours et se destinant à une carrière de professeur d'arts plastiques, Ben se fait repérer grâce aux morceaux de musique qu'il poste sur Myspace composé avec son ami Gabin Lesieur. Passionné de musique soul, il commence par un EP de reprises puis sa carrière décolle il y a dix ans, avec la sortie de son premier album Ben L'Oncle Soul pour lequel il remporte la Victoire de la Musique de la Révélation Scène et donne plus de trois cent concerts.

S'en suivent trois albums dont un album de reprises de Franck Sinatra Under my skin.

Ben l'Oncle Soul s'appelle désormais Ben. Il revient avec un nouvel album Red Mango sorti le 15 avril dernier qui vient fêter ses dix ans de carrière. Il sera en tournée dans toute la France et sera notamment en concert le 22 avril à Lille, le 29 avril à Strasbourg, le 12 mai à Muret, le 13 mai à Ondres, le 16 mai à Paris au New Morning ou encore le 28 mai à Romanèche-Thorins.

Actualités

La semaine dernière, des étudiants ont bloqué la Sorbonne pour protester contre les résultats du 1er tour de la présidentielle… Le problème avec LE jeune, c’est qu’il a des idéaux et quand il ne s’y retrouve pas, il le fait savoir vigoureusement, le jeune… mais est-il entendu ?

Heureusement, le chaos et la souffrance n’empêchent pas l’imagination et la création… L’art c’est ce qui peut nous sauver de toutes les situations… Du confinement à la guerre en passant par la déprime ambiante, on s’en remet à l’armée des artistes…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Au cœur du RN

: Au cœur du RN La chronique de Constance (rediffusion) : La journée mondiale de la propriété intellectuelle le 27 avril

: La journée mondiale de la propriété intellectuelle le 27 avril La chronique d'Aline Afanoukoé : Red Mango de Ben

La programmation musicale