Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent le violoncelliste Gautier Capuçon pour parler de son nouvel album, Souvenirs.

Biographie

Il obtient les premiers prix de violoncelle et de paino à Chambéry et part étudier au conservatoire de Paris. Annie Cochet-Zakine et Philippe Muller y sont ses professeurs.

En 1988, il remporte le premier prix de l’académie internationale de musique Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz. Les années suivantes, il remporte d’autres récompenses d’envergure internationale. Il reçoit plus de 8 prix au total.

Il joue principalement de la musique de chambre, il est aussi soliste d’orchestre. Il joue avec d’autres interprètes prestigieux dont son frère Renaud Capuçon. Il joue notamment avec les pianistes : Nicholas Angelich, Martha Argerich, Daniel Barenboim, etc etc etc.

Actualité

Sortie de son triple album « Souvenirs » chez Erato le 1er octobre 2021. Un CD de « Solos et d’inédits », un deuxième CD intitulé « Souvenirs, le meilleur de Gautier Capuçon » et un troisième intitulé aussi « Souvenirs, le meilleur de Gautier Capuçon ».

Gautier Capuçon sera en concert :

Le 24 octobre à l’Abbaye de Saint-Riquier à Abbeville

Les 23 novembre, 1er et 2 décembre à la Philharmonie de Paris

