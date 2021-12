Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Jane Birkin et Kad Merad!

Biographie

Jane Birkin

Jane Birkin est née à Londres le 14 décembre 1946. A 17 ans, elle monte sur les planches et rencontre John Barry qui l'engage en 1965 pour sa comédie musicale Passion Flower Hotel . Ils se marient peu après, et ont une fille, Kate, en 1967.

A vingt ans, elle se fait remarquer dans Blow-up d'Antonioni. En France, lors du tournage de Slogan , elle rencontre Serge Gainsbourg. Ils défraient la chronique en enregistrant Je t'aime moi non plus , morceau sulfureux que l’on retrouve dans l’album Jane Birkin Serge Gainsbourg. Leur fille Charlotte naît en 1971.Au cinéma, elle se révèle tragédienne, en 1973, dans Sept morts sur ordonnance de Jacques Rouffio. On lui doit aussi la réussite populaire en 1974 et 1975 de deux comédies de Claude Zidi, La moutarde me monte au nez et La course à l'échalote. En 1976, sort le film à scandale Je t'aime moi non plus . La France puritaine crie à l'outrage, la critique éreinte le film.Dans les années 1980, elle connaît un tournant vers le cinéma d'auteur à partir de sa rencontre avec Jacques Doillon et du film La Fille prodigue. Considérée comme une actrice sérieuse, des réalisateurs comme Jacques Rivette (36 vues du Pic Saint Lou p), Agnès Varda (Jane B. par Agnès V. ) ou Jean-Luc Godard (Soigne ta droite ) la sollicite.En 2006, elle réalise son premier long métrage Boxes.

Parallèlement, elle poursuit sa carrière de chanteuse avec Di Doo Dah en 1973, son premier album solo. Suivront Lolita go home, en 1975, et Ex-fan des sixties, en 1978.En 1981, elle quitte Serge Gainsbourg. Elle vit alors avec Jacques Doillon et en 1982 naît leur fille, Lou. Gainsbourg souffre de la séparation, et lui avoue en lui livrant Baby alone in Babylone. En 1990, Gainsbourg lui consacre un nouvel album-déclaration: Amours des feintes . Ce sera le dernier. Il s'éteint le 2 mars 1991.En 1998, Jane Birkin enregistre A la légère. Pour la première fois, Gainsbourg ne signe ni paroles, ni musiques.

Avec le spectacle Arabesque , en 2002, elle emmène les chansons de Serge Gainsbourg, sous des cieux "à la fois algériens, andalous, juifs et gitans". Suivront en 2004, son album de duos Rendez-vous , Fictions , en 2006. Elle écrit les paroles pour la toute première fois de sa carrière dans l’album Enfants d’hiver, en 2008. Le 28 Septembre 2009, elle sort l’album Live Jane au Palace .En juin 2012, Jane Birkin annule sa tournée pour raison de santé.

Elle ne remonte sur scène qu'en 2016 pour accompagner le projet Gainsbourg symphonique né aux Francofolies de Montréal. Jane décide d'en faire un album avec la complicité du pianiste Nobuyuki Nakajima, dit Nobu, rencontré au Japon.

En 2020, 10 ans après avoir enregistré avec lui une relecture des Dessous chics, elle retrouve Étienne Daho, pour l'album Oh ! Pardon tu dormais... Un projet à 6 mains : Jane pour les textes, Etienne Daho et Jean-Louis Pierot pour la musique.

Dans le milieu des années 1980, Jane Birkin monte pour la première fois sur scène, au théâtre, pour interpréter La fausse suivante au Théâtre des Amandiers de Nanterre, sous la direction de Patrice Chéreau. Elle revient au théâtre en 2006 dans le rôle de Electre de Sophocle. Elle apparaît également sur scène aux côtés de l’auteur, metteur en scène et acteur Wajdi Mouawad dans La Sentinelle , une pièce écrite pour elle, en 2009.

En parallèle, elle poursuit ses engagements humanitaires auprès des sans papiers, la libération d’Aung San Suu Kyi en Birmanie et les victimes du tremblement de terre en Haïti et au Japon après le drame de Fukushima.

Kad Merad

Kad Merad , né Kadour Merad, est un comédien, humoriste et réalisateur français, né le 27 mars 1964 à Sidi Bel Abbes en Algérie. Passionné de musique, il fonde plusieurs groupes de rock à l’adolescence, dans lesquels il est batteur et chanteur. Il fait ses premières armes de comique sur la scène du Club Med avec les Gigolo Brothers, avant de découvrir le répertoire classique de théâtre dans les cours d’art dramatique de Jacqueline Duc.

En 1990, il est engagé par la radio Ouï FM, et forme avec Olivier Baroux le duo comique Kad et Olivier. Après leur émission radio Rock'n'roll circus , le duo connaît un franc succès à la télévision avec La grosse émission, de 1999 à 2001 sur la chaîne cablée Comédie!.

En parallèle, Kad fait ses débuts au cinéma, puis co-écrit avec son comparse Olivier le scénario de Mais qui a tué Pamela Rose ? réalisé en 2003 par Eric Lartigau. Particulièrement à l’aise dans la comédie, il s’illustre également dans des rôles dramatiques et reçoit en 2007 le César du meilleur second rôle pour sa performance dans Je vais bien, ne t'en fais pas de Philippe Lioret. Le second long-métrage de Danny Boon, Bienvenue chez les Ch’ti (2008), propulse sa carrière en battant les records du nombre d’entrées au cinéma. Kad Merad enchaîne ensuite les rôles principaux, aussi bien comiques (Safari, Le petit Nicolas, RTT …) que dramatiques (L’immortel, La fille du puisatier …). En 2014, il est à l’affiche de plusieurs films ( Supercondriaque de Dany Boon, On a marché sur Bangkok d’Olivier Baroux …), et tourne _Bis_sous la direction de Dominique Farrugia.

Kad Merad est également réalisateur. Son premier film, Monsieur Papa , dans lequel il interprète le rôle principal, est sorti en 2011, suivi en 2012 de _Mais qui a re-tué Pamela Rose ?,_suite du film d’Eric Lartigau.

