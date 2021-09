Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'humoriste suisse Marina Rollman, de retour sur les planches avec son "Spectacle drôle".

L'humoriste Marina Rollman en 2019 à Sens © Maxppp / Jérémie FULLERINGER

Biographie

Marina Rollman est une humoriste et stand-uppeuse suisse. Avant de se lancer dans l'humour, elle enchaîne les bullshit jobs, notamment dans la publicité et la communication. Après quelques passages sur scène et à la radio, sa carrière décolle rapidement. Elle officie régulièrement dans La Bande Originale sur France Inter et joue en ce moment Un Spectacle Drôle, qui sera en tournée dans toute la France puis à l'Olympia.

Actualité

Marina Rollman jouera son spectacle dans toute la France et à Bruxelles et finira sa tournée par trois dates à l'Olympia, où elle jouera les 16, 17 et 18 décembre.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : La manifestation des chasseurs

: La manifestation des chasseurs La chronique de Thomas VDB : Mon humble soutien à Charline

: Mon humble soutien à Charline La chronique de Djubaka : Monsieur Doumani, « Pissourin »

La programmation musicale