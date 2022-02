Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'écrivaine et scénariste Negar Djavadi pour son livre "Arène" sorti aux éditions Liana Levi et en poche depuis janvier.

Biographie

Negar Djavadi est écrivaine, scénariste et réalisatrice. Elle naît en Iran en 1969 dans une famille d’intellectuels opposants au Shah puis à Khomeiny. Elle a onze ans lorsqu’elle arrive à Paris après avoir notamment traversé les montagnes du Kurdistan à pieds. Diplômée de l’INSAS, une école de cinéma bruxelloise, elle écrit et réalise plusieurs courts-métrages. Elle co-écrit avec Charlotte Paillieux Tiger Lily, 4 femmes dans la vie, série télévisée distinguée au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2012. En 2016, Désorientale, son premier roman est un succès de librairie unanimement salué, traduit en une dizaine de langues. Son deuxième roman, Arène, paru en août 2020, a été salué par la critique et les libraires.

Actualités

En France, il y a 300 000 personnes sans domicile, et plus d’1 français sur 5 est confronté à des difficultés graves liées au logement. Alors, tous les mois c’est la même rengaine qui recommence…

Non-contents d’être des barbares sanguinaires, les talibans sont aussi des quiches en économie. L’Afghanistan, s’enfonce encore un peu plus dans la pauvreté si c’était possible, le tableau après 6 mois de pouvoir est dantesque…

Au Maghreb et au Moyen-Orient, un vent de révolution des mœurs souffle dans les séries produites par les plateformes… elles abordent les sujets tabous régulièrement censurés dans les films qui sortent au cinéma…

