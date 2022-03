Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la romancière Aurélie Valognes pour son huitième roman : La ritournelle paru chez Fayard.

La romancière Aurélie Valognes © AFP / Joel Saget

Biographie

Aurélie Valognes est l'une des romancières qui vend le plus de livres en France. Son premier livre, Mémé dans les orties, auto édité dans un premier temps puis édité chez Michel Lafon rencontre un grand succès. Il devient l'un des best-sellers de l'année 2016 en poche avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Depuis, elle publie un livre par an au mois de mars, à chaque fois best-seller. Ses romans sont traduits dans plusieurs langues et certains sont en cours d'adaptation au cinéma.

Elle vient nous présenter son huitième roman : La Ritournelle paru chez Fayard.

Actualités

Le candidat Macron propose de revaloriser le salaire des enseignants… sauf pour les feignasses. Donc ça ne devrait pas coûter trop cher. L’enseignement serait rémunéré au mérite en fonction de missions comme des remplacements de profs absents… Les profs sont vent debout, soutenus par leurs élèves…

La dernière campagne de prévention contre l’alcool n’est ni spectaculaire, ni sanguinolente : le but est de cibler large, en gros tout le monde sauf les abstinents. A part toi-même, tout le monde le voit quand tu bois. Surtout tes proches …

On vieillit mieux en dansant… Alors Odette, Colette ou René se retrouvent chaque semaine au dancing. Un couple de retraités a même racheté une salle pour la sauver et qui sait, y faire des rencontres…

