Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent les comédiens Bruno Gaccio et Philippe Giangreco pour parler du spectacle dont ils sont tous les deux à l'affiche de Les Pâtes à l'ail, un spectacle qu'ils joueront au Café de la Gare.

Biographies

Bruno Gaccio

Bruno Gaccio est humoriste, scénariste et producteur de télévision français. Il a été un des grands auteurs des Guignols de l’info puis a co-dirigé le département des fictions de Canal+. Il a également écrit plusieurs livres et romans.

Philippe Giangreco

Philippe Giangreco est un scénariste, producteur et acteur français. Il a joué et écrit pour plusieurs séries et miniséries qu’il a produites lui-même, principalement pour le groupe M6.

Actualité

Bruno Gaccio et Philippe Giangreco sont en ce moment à l'affiche du spectacle Les pâtes à l'ail, qu'ils ont co-écrit avec Jean-Carol Larrive. Ils joueront chaque vendredi et samedi à 21 heures au Café de la Gare jusqu'au 18 décembre.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : I love Bolloré

: I love Bolloré La chronique de Thomas VDB : Mon Coming Out

: Mon Coming Out La chronique de Djubaka : Le label 180 grammes

La programmation musicale de l'émission