Irène Frain est autrice et journaliste. Agrégée de Lettres Classiques, elle enseigne au lycée puis à l’université avant de se lancer dans une carrière de journaliste, qui la conduira à écrire notamment pour Paris Match, Elle, JDD, VSD, L’Histoire…

Irène Frain publie son premier essai en 1979 : Quand les Bretons peuplaient les mers. En 1982 paraît Le Nabab, un roman inspiré par le parcours authentique d’un petit mousse breton du XVIIe siècle devenu chef de guerre en Inde.

Elle a publié de nombreux romans dont Secret de famille, Devi, Les Naufragés de l’île Tromelin, Sorti de rien, Marie Curie prend un amant ou encore Un crime sans importance.

En politique, les slips sales se lavent en famille… Quand un ministre, un élu ou un candidat est soupçonné d’agression sexuelle, bien sûr “Tout le monde savait”...

La langue de l’ex président américain G. Bush a fourché il y a quelques jours, il pensait condamner « l’invasion brutale et injustifiée de l’Ukraine » et il a dit « Irak ». Le pays qu’il a envahi de manière brutale et injustifiée, il y a 20 ans. On a bien ri, et puis, on a pensé à Camus "Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde , mal dire les mots également …

Ces mots qu’on prononce 500 fois par jour : “Tu vois”… ils ponctuent nos phrases à l’oral, et “du coup” il exaspèrent l’interlocuteur “en fait” qui pourtant lui aussi a les siens… “Voilà, voilà…”

