Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Alex Vizorek reçoivent le rappeur Gringe pour son livre "Ensemble, on aboie en silence" paru en poche aux éditions Harper Collins et Wagram Livres.

Biographie

Gringe est rappeur, acteur et écrivain. Il débute le rap avec Orelsan en formant le groupe Casseurs Flowters. Ils sortent deux albums studio dont "Comment c'est loin", bande originale du film du même nom réalisé par Orelsan dans lequel Gringe joue son propre rôle. Toujours avec Orelsan, il écrit et joue dans la série Bloqués sur Canal +. Il commence alors une carrière d'acteur en tournant notamment sous la direction d'Olivier Marchal, d'Andréa Bescond et Eric Métayer ou encore de Xavier de Choudens. En 2018, il sort son premier album solo "Enfant-Lune." "Ensemble, on aboie en silence" est son premier livre.

Actualités

D’après une étude de l’IFOP datant de janvier 2022 un français sur 5 déclare souffrir de solitude. Et c’est une conséquence directe de la crise sanitaire mais pas seulement. A chacun, chacune ses stratégies pour ne pas vivre tout à fait seul …

La grande distribution a du souci à se faire : à terme, les enseignes de livraison de course à domicile envisagent de capter 30 % du marché. Nous, les consommateurs, on va donc passer plus de temps sur notre canapé. On pourra moins répondre « J’peux pas, je suis sous l’eau là ». Tant pis, on répondra aux sollicitations.

Les Fans de Hip-hop sont fous de joie, c’est qui qui va animer la mi-temps du superbowl cette année? des rappeurs! Le hip hop! Dr Dree, Mary J Blidge, Eminem, Snoop Doggy Dog ! J’entends déjà qu’il vaudrait mieux faire place aux jeunes, oui, Mr Dre?, une réaction peut-être ?

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Trop de sondages tue les sondages

: Trop de sondages tue les sondages La chronique de Djubaka : The Shaggs

: The Shaggs La chronique de Clara Dupond-Monot : Ensemble, on aboie en silence de Gringe

La programmation musicale