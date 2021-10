Bonjour la France Inter ! Retour sur deux invités des premières années de Par Jupiter : une émission spéciale avec ceux qui ont été nos invités, Guy Bedos et Marthe Villalonga !

Les invités

L'humoriste Guy Bedos et l'actrice Marthe Villalonga ont tous les deux été les invités de Par Jupiter, à l'époque où l'émission se faisait encore appeler Si tu écoutes j'annule tout.

Guy Bedos est né le 15 juin 1934 à Alger. Pied-noir d'origine espagnole, son enfance est difficile. Il est révolté très jeune par la dureté des colons envers les Algériens. Il arrive à Paris, à l'âge de quinze ans et suit des cours de théâtre à l’Ecole de la rue Blanche. Il fait sa première apparition au cinéma dans le film "Futures vedettes" de Marc Allégret, en 1954. En 1965, il débute au music-hall aux côtés de Barbara, puis se lance dans une carrière d'humoriste en formant un duo avec Sophie Daumier qu'il épouse en 1965 (avec le célèbre sketch "La drague "). Après leur séparation en 1977, il se lance dans une carrière solo, tout en s'affirmant comme un acteur accompli au cinéma et dans des téléfilms.

Au music-hall, il interprète ses propres sketches ou d'autres auteurs (comme Jean-Louis Dabadie ) et devient spécialiste de la politique (ses fameuses revues de presse depuis 1975 ). Il se marque politiquement à gauche et cible surtout les politiques de droite, sans épargner certaines personnalités de gauche. Dans ses propos féroces il dénonce l'hypocrisie de la société, la corruption et la bêtise humaine. A 77 ans après 50 ans de carrière, il décide de se retirer de la scène et présente son dernier spectacle _"_Rideau !" à partir du 22 décembre 2011 au Théâtre du Rond-Point. Il a créé de nombreux spectacles en solo ou avec des partenaires (dont un avec Michel Boujenah et Smaïn intitulé "Un, deux, trois, soleil" et un en duo avec Muriel Robin) . Il a également joué dans des pièces de théâtre comme"La Résistible Ascension" d'Arturo Ui de Bertolt Brecht.

Au cinéma, il est surtout connu pour son rôle récurrent de Simon, médecin étouffé par sa mère juive pied-noire très possessive, dans "Un Éléphant ça trompe énormément" et "Nous irons tous au paradis " d'Yves Robert.

Il a contribué à l'hebdomadaire satirique Siné Hebdo , jusqu'à ce qu'il cesse d'être publié en 2010. Il avait pris la défense de Siné lorsque celui-ci fut accusé d'antisémitisme.

Marthe Villalonga est née le 20 mars 1932 à Fort-de-l’Eau (Bordj el Kifan) en Algérie. Formée à l’art dramatique au conservatoire d’Alger, elle monte à Paris et se fait connaître dans la pièce de Geneviève Baïlac La famille Hernandez sur le thème de la vie des pieds-noirs dans l’Algérie de la fin des années 1950.Elle fait ses débuts au cinéma en 1964 dans le film de Philippe Clair Déclics et des claques . Elle acquiert sa popularité dans les films d’Yves Robert Un éléphant ça trompe énormément (1976) et Nous irons to us au Paradis (1977) dans le rôle de Mouchy, la mère de Guy Bedos.En 1994, elle est nommée aux Césars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Ma saison préférée d’André Téchiné. Elle est à l’affiche, entre autres, du film Le lait de la tendresse humaine de Dominique Cabrera (2001), Les Dal to n (2004), Turf (2013).Parallèlement à sa carrière cinématographique, plus de 60 films, Marthe Villalonga joue au théâtre, dans des comédies de boulevard, et à la télévision dans des séries comme Les Saintes chéries (1965) et dans des téléfilms telsL’âge heureux de Philippe Agostini (1966). Elle interprète aussi Rose dans la série télévisée Maguy (1985-1993), et elle est Luce dans Y a pas d'âge , un feuilleton quotidien (format court) de France 2 diffusé à la rentrée 2013, avec Claude Brasseur, Arielle Dombasle, Carmen Maura et Jérôme Commandeur.

