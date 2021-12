Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Angélique Kidjo et François Damiens!

Angélique Kidjo (@ Olivier Morin / AFP) et François Damiens © AFP / Jeff Pachoud

Biographie

Angélique Kidjo

Angélique Kidjo est née le 14 juillet 1960 au Bénin, à Ouidah, près de Cotonou. Dès l’âge de 6 ans, elle intègre la troupe de théâtre dont sa mère est directrice et part en tournée en Afrique de l’Ouest. Son goût pour la danse et les musiques traditionnelles se développe . A 11 ans, elle intègre le « Kidjo Brothers Band » fondé par ses frères . A travers cette expérience, elle découvre le jazz, le gospel, la soul, le rhythm’ blues . En 1979, elle fait sa première radio, rencontre le producteur camerounais Ekambi Brillant et enregistre avec succès son 1er album Pretty à Paris en 1980. Elle décide de s’installer dans la capitale française où elle rencontre son futur mari, Jean Hebrail, musicien et compositeur. Elle devient en 1985 la chanteuse du groupe de jazz africain Phi-Phi et collabore à 3 de leurs albums avant de sortir en 1990 un album solo intitulé Parakou , suivi de concerts et festivals en France et Grande Bretagne. La reconnaissance internationale intervient en 1992 lorsque Chris Blackwell, le fondateur jamaïcain de Island Records la signe sur son label Mango. L’album Logozo marque le début de sa carrière internationale et elle s’envole pour le Japon, les Etats-Unis et l’Australie. S’ensuivent ensuite plusieurs albums, pour lesquels elle recevra plusieurs nominations et récompenses au Grammy Awards. Elle a aussi beaucoup enregistré des chansons pour des films, des séries télé et des documentaires. Depuis 2002, elle est ambassadrice de bienfaisance de l’Unicef. Elle est aussi l'instigatrice de la fondation Batonga, destinée à promouvoir l'éducation des jeunes filles africaines..

François Damiens

François Damien est né à Uccle en Belgique en 1973. Humoriste, sa carrière débute par la réalisation de canulars et de sketches pour des scènes de caméras cachées à la télévision belge. Il crée un personnage récurrent, François L'embrouille qui connaît un tel succès qu'il doit arrêter car, même déguisé, le public le reconnaît.

Sa carrière au cinéma débute véritablement en 2006 avec OSS 117 : Le Caire, nid d'espions de Serge Hazanavicius. Il joue ensuite dans plusieurs comédies, dont Dikkenek, JCVD, Seuls two ou encoreLe petit Nicolas . Le rôle de Simon dans La Famille Wolberg , en 2008, lui permet d'aborder le registre de la comédie dramatique.

En 2010, il est nominé dans la catégorie César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Marc dans L'Arnacœur .

Fin 2011 il tient le premier rôle auprès d'Audrey Tautou dans une comédie romantique La délicatesse de Stéphane et David Foenkinos.

En 2013, il enchaîne les films : Tip Top de Serge Bozon, Suzanne de Katell Quillévéré, Gare du Nord de Claire Simon et Je fais le mort de Jean-Paul Salomé.

Lors de la Transat Jacques Fabre 2013, il est aussi l'équipier du skipper d'Initiatives-Coeur , Tanguy de Lamotte.

Au sommaire de cette émission

La chronique de Djubaka : Try it... You might like it

: Try it... You might like it Le moment Meurice : Auf wiedersehen Angela

: Auf wiedersehen Angela La chronique de Waly Dia : 208 jours avant la présidentielle

: 208 jours avant la présidentielle La chanson de Frédéric Fromet: Putano de Omicron

La programmation musicale de l'émission