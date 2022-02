Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Jeanne Cherhal et Jean D'Ormesson!

Jean d'Ormesson (© Ulf Andersen) et Jeanne Cherhal © AFP / Yohan Bonnet

Biographie

Jeanne Cherhal

Jeanne Cherhal est une chanteuse, auteure-compositrice-interprète et pianiste française. À vingt-trois ans, en 2001, elle sort un CD six titres auto-produit chez Madame Suzie Productions, suivi d'un album en public, intitulé Jeanne Cherhal, sorti en avril 2002 sous le label indépendant Tôt ou tard. Elle fait une longue tournée en piano-voix avant et après la sortie de ce disque. Deux ans plus tard sort son deuxième album, Douze fois par an qui devient disque d'or et se vend à 250 000 exemplaires. Elle obtient alors plusieurs récompenses, dont une Victoire de la musique (qu'elle dédie à Jacques Higelin), ainsi que la reconnaissance d'un large public. Fin 2005, durant trois mois, Jeanne Cherhal fait des débuts de comédienne dans une reprise de la célèbre pièce de théâtre Les Monologues du vagin. En octobre 2006, paraît son troisième album, L'Eau, réalisé par Albin de la Simone qui devient également disque d'or puis vient Charade en mars 2010. Cet album, perçu comme plus rock et plus expérimental, est largement salué par la critique, mais ne rencontre pas un aussi large public que les albums précédents. Jeanne Cherhal y joue elle-même de tous les instruments : claviers, guitare, basse, batterie...

Au printemps 2011, elle joue durant trois semaines au théâtre des Bouffes du Nord dans The Second Woman, un opéra contemporain de Frédéric Verrières inspiré du film Opening Night de John Cassavetes. Sorti le 10 mars 2014, Histoire de J. est son album le plus personnel. C’est l’album qu’elle vient présenter dans l’émission le 21 janvier 2015.

Depuis, Jeanne Cherhal a fait une grande tournée piano-voix sur toute l’année 2016. En 2019 est sorti son sixième et dernier album L’An 40 chez Barclay, qu'elle a entièrement écrit, composé et arrangé. Il fait la part belle au piano, et on y retrouve les musiciens Jim Keltner et Matt Chamberlain, ainsi qu'une chorale gospel. Dans cet album, Jeanne parle de féminité, d'amour, de césarienne (César), ou encore des obsèques de Jacques Higelin dont elle est fan (Un adieu).

Elle publie en 2020 son premier livre : A cinq ans, je suis devenue terre-à-terre, un recueil de ses mots préférés, paru chez Points.

Jean D'Ormesson

Jean d'Ormesson, de l'Académie française, est normalien et agrégé de philosophie, né en 1925.

En 1956, il publie son premier roman, L'amour est un plaisir, qui se vend à seulement 2 000 exemplaires, alors que son éditeur Julliard voit en lui un « frère de Sagan ». Il connaît son premier succès critique et public en 1971 avec le roman La Gloire de l'Empire (100 000 exemplaires vendus) pour lequel il reçoit le grand prix du roman de l'Académie française. Jean d'Ormesson écrit de nombreux romans, qui échappent souvent aux conventions du genre romanesque : les intrigues sont construites autour de plusieurs personnages et font place à de nombreuses digressions et à des anecdotes personnelles, alliant l'humour et l'érudition. Les fictions de Jean d'Ormesson constituent souvent une méditation sur le temps qui passe et prennent parfois l'allure d'un traité de vie.

Il a écrit, entre autres, Au plaisir de Dieu, Histoire du Juif errant, La Douane de mer, Voyez comme on danse, C'était bien, La Création du monde et Qu'ai-je donc fait.

Nous le recevions le 30 septembre 2014.

Il est mort dans la nuit du 4 au 5 décembre 2017, à l'âge de 92 ans.

Au sommaire de cette émission

La chronique d'André Manoukian : Histoire de J de Jeanne Cherhal

: Histoire de J de Jeanne Cherhal Le moment Meurice : La loi sur la fin de vie examinée au Sénat

: La loi sur la fin de vie examinée au Sénat La chronique de Clara Dupont-Monod : Le centenaire de la naissance de Romain Gary (en 2014)

: Le centenaire de la naissance de Romain Gary (en 2014) La chanson de Frédéric Fromet : Mollah gagnant

La programmation musicale de l'émission