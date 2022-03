Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache pour la saison 2 de la série En thérapie qui sera diffusée sur Arte les jeudis à 20h55 à partir du 7 avril jusqu'au 19 mai.

Les cinéastes Eric Toledano et Olivier Nakache, décembre 2021 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis / Contributeur

Biographie

Éric Toledano et Olivier Nakache sont scénaristes, réalisateurs et producteurs français. Ils rencontrent un grand succès en 2011 avec Intouchables, deuxième plus gros succès du box-office en France derrière Bienvenue chez les Ch’tis.

Après Samba en 2014, Le sens de la fête en 2017 et _Hors norme_s en 2019, ils passent à la série avec En thérapie en 2021. La série rencontre un grand succès avec plus de 54 millions de vues sur Arte TV.

Ils sont tous les deux engagés dans le secteur du cinéma, Éric Toledano comme vice-président de l’Académie des Césars, Olivier Nakache comme Président de la Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs.

Actualités

Comment la politique est-elle filmée ? Celle des meetings qualifiés de “démonstration de force” et leur long monologue… Ou la politique des débats télé avec des échanges vifs et parfois nerveux… Qu’est-ce que les projecteurs éclairement et qu’est-ce que les caméras nous donnent à voir?

La Haute Autorité de Santé tique en raison d’une surconsommation française d’opioïdes, ces médicaments sensés prendre en charge la douleur, c’est super. Sauf que les opioïdes, c’est potentiellement dangereux. Et leur consommation a doublé en 10 ans. Question pratique : Comment les toubibs s’y prennent ils pour nous faire prendre ça ?

La soirée des Oscars était digne d’un film d’action… Will Smith a reçu la statuette du meilleur acteur juste après avoir envoyé une mandale à l’humoriste Chris Rock… et presque tout le monde ne parle que de ça…

Au sommaire de cette émission

La chronique de Waly Dia : J'espère que les illuminati existent

: J'espère que les illuminati existent Le moment Meurice : Au meeting de Zemmour

: Au meeting de Zemmour La chronique d'André Manoukian : Swan : à la recherche du son perdu

La programmation musicale