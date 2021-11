Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent l'écrivaine et illustratrice Susie Morgenstern qui après plus de 150 livres publiés fait paraître "Soutif" aux éditions Gallimard Jeunesse.

Susie Morgenstern à la rencontre des élèves de l'Ecole des Oliviers en octobre 2021 à Nice © Maxppp / Eric Ottino

Biographie

Susie Morgenstern est une autrice américaine, installée en France, de littérature et de littérature jeunesse. Elle a aussi enseigné l’anglais pendant des années à la faculté de Nice-Sophia-Antipolis.

Actualité

Susie Morgenstern fait paraître le roman livre Soutif, illustré par Catel Muller aux éditions Gallimard Jeunesse.

Au sommaire cette l'émission

Le moment Meurice : Hulot, la parole est à la défense

: Hulot, la parole est à la défense La chronique de Léo Karmann : Le prochain Spiderman

: Le prochain Spiderman La chronique de Djamil Le Schlag: Zemmour le bad boy de la street

La programmation musicale de l'émission