Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud reçoivent la romancière Djaïli Amadou Amal à l'occasion de la sortie de son roman Cœur du Sahel paru aux éditions Emmanuelle Collas.

Djaïli Amadou Amal en 2017 au Salon du livre de Paris © Getty / Jean-Marc ZAORSKI

Biographie

Djaïli Amadou Amal est une militante féministe et femme de lettres camerounaise. Elle s’est fait connaître en France avec son roman Les Impatientes, prix Goncourt des lycéens en 2020.

Au sommaire de l'émission

