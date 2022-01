Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Alex Vizorek reçoivent l'actrice espagnole Carmen Maura pour la pièce "L'Hirondelle" qu'elle joue au Théâtre Hébertot avec Grégori Baquet, mise en scène par Anne Bouvier.

Biographie

Carmen Maura est une actrice espagnole. Elle rencontre Pedro Almodovar alors qu'ils jouent tous les deux Les Mains Sales au théâtre. De là naîtra une amitié qui donnera 7 films avec notamment Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier, La loi du désir ou encore Femmes au bord de la crise de nerfs, film pour lequel elle remporte le Goya de la meilleure actrice en 1989. L'actrice prend alors ses distances avec Almodovar et continue sa carrière à l'internationale notamment en France avec des films comme Le bonheur est dans le pré d'Etienne Chatiliez, Louis, enfant roi de Roger Planchon ou encore Alice et Martin d'André Téchiné. Elle retrouve Almodovar en 2006 avec Volver. En France, elle remportera le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2012 pour le film Les femmes du 6e étage de Philippe Le Guay. Elle fait son grand retour au théâtre en France après 30 ans d'absence.

Actualités

Le parti animaliste avance son petit bonhomme de chemin vers les élections présidentielles avec un mot d’ordre simple : les animaux comptent, votre voix aussi. Tous ensemble, tous ensemble. A un détail près, qui a une importance majeure...

Pendant qu’en France un scandale secoue violemment le monde des EPHAD, à Madrid, une maison de retraite destinée aux seniors de la communauté LGBTQI vient de voir le jour. Et mon petit doigt me dit qu’il y a des gens qui n’aiment pas penser dans la même phrase « personne âgée » et sexualité.

Et si on se penchait sur les comédies qui tiennent l’affiche des décennies entières sans les recettes habituelles du théâtre privé à savoir sans ce qu’on appelle des têtes d’affiches. Des comédiennes et comédiens qui jouent des années la même pièce, et d’ailleurs qu’en pensent-ils ?

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Jospin 2022

: Jospin 2022 La chronique de Djubaka : J.P Bimeni and the Black belts

: J.P Bimeni and the Black belts La chronique de Thomas VDB : La start-up nation et la burn-out nation

La programmation musicale