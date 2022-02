Aujourd'hui, Guillaume Meurice et Alex Vizorek reçoivent le duo comique Les Bodin's à l'occasion de leur tournée des Zénith avec leur spectacle "Grandeur Nature" et au Zénith de Paris les 4,5 et 6 février.

Biographie

C'est en 1994 que Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet se rencontrent et décident de créer Les Bodin's. Ce duo comique met en scène Maria Bodin, vieille femme de 87 ans très autoritaire qui mène à la baguette son entourage et son fils Christian Bodin, 50 ans, souffre-douleur par excellence de sa mère, et un peu nigaud. Leurs spectacles sont de véritables succès, ils remplissent chaque année les Zéniths de France. Ils ont également fait trois films dont le dernier "Les Bodin's en Thaïlande" sorti en novembre a déjà rassemblé plus d'1,5 millions de spectateurs. Actuellement en tournée avec leur spectacle "Grandeur Nature" dans toute la France, ils recréent sur chaque scène l'ambiance et le décor de la Ferme des Bodin's avec leurs animaux. M6 leur consacrera une soirée spéciale le 9 février prochain à 21h10 en diffusant un spectacle inédit avec des invités "Bienvenue chez les Bodin's."

Actualités

Les jauges, c’est comme la bamboche c’est terminé ! Enfin, pas tout à fait, mais à partir de demain les salles de spectacle qui accueillent un public assis, n’auront plus de jauges…. le problème c’est que pour certains artistes, ça fait longtemps qu’ils n’ont plus fait de scène…il vont perdre des réflexes…

Alors que la crise sanitaire a accentué celle des déserts médicaux, certains villages se mobilisent pour donner envie aux médecins de venir. Certains lancent des campagnes de promotion d’autres proposent d’offrir des logements, c’est simple s’ils ajoutent un abonnement PornHub j’m’inscris en médecine. Alors qu’en réalité, on sait comment ça se passe le recrutement des médecins en campagne…

Après les vêtements pour chien ou les programmes télé pour chiens des chercheurs planchent sur le… téléphone pour chien ! Oui, des chercheurs sont en train de concevoir le dogphone, le téléphone pour le meilleur ami de l’homme. Si on offre exactement le même genre de cadeaux aux animaux qu’au humains…ça va être compliqué de s’y retrouver à noël !

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Covid et échangisme

: Covid et échangisme La chronique de Mélanie Bauer : Objet disque

: Objet disque La chronique de Djamil le shlag : Marine Le Pen et l'enfant roi

La programmation musicale