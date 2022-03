Bonjour la France Inter ! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Enrico Macias et Hélène Rollès!

Enrico Macias et Hélène Rollès © AFP / LECOEUVRE PHOTOTHEQUE / Collection ChristopheL

Biographie

Enrico Macias

Enrico Macias est un chanteur, musicien, compositeur et acteur français.

Né en Algérie, il arrive à Paris à 23 ans. Il vit de petits boulots tout en se produisant dans les cabarets. Repéré, il fait la première partie d’un concert de Gilbert Bécaud et passe en 1962 pour la première fois à la télévision dans l’émission Cinq colonnes à la une pour illustrer un reportage sur les rapatriés d'Algérie. Son interprétation de la chanson Adieu Mon pays, devient le symbole de l’exil des Pieds-Noirs et il devient célèbre. Il adopte alors le pseudonyme d’Enrico Macias. Pathé Marconi sort son premier album en 1963, avec le titre phare Enfants de tous pays. Reconnu internationalement, il reçoit le titre de Chanteur de la paix de Kurt Waldheim en 1980.

Après l'annulation d'un projet de tournée en Algérie en 2000, il a écrit un livre, Mon Algérie (Editions Plon en octobre 2001) commercialisé comme une « véritable histoire d'amour entre un homme et sa patrie ».

Il est notamment connu pour ses chansons À ceux qui m'ont béni, Le Mendiant de l'amour ou encore Les Filles de mon pays.

Au cinéma, on peut le voir dans La vérité si je mens, Coco ou encore Bienvenue à Bord. Il joue son propre rôle dans la série d’Igor Gotesman diffusée sur Netflix Family Business.

Il était l’invité de Si tu écoutes j’annule tout le 20 octobre 2015 pour son livre L’envers du ciel bleu paru au Cherche Midi.

Hélène Rollès

Hélène Rollès, également connue sous son simple prénom Hélène, est une chanteuse et comédienne française. Elle est principalement connue pour sa carrière de chanteuse dans les années 1990, et pour son rôle d'Hélène Girard depuis 1992 dans les séries Premiers baisers, Hélène et les Garçons, Le Miracle de l'amour, Les Vacances de l'amour et actuellement Les Mystères de l'amour.

Elle était l’invitée de Si tu écoutes j’annule tout le 21 juin 2016 pour son album Hélène.

Au sommaire de cette émission

La chronique de Mélanie Bauer : Chronique musicale sur l'espoir

: Chronique musicale sur l'espoir Le Sketch avec Enrico Macias : “Tournée Star 2007” avec tous les ancien soutiens de Sarko

“Tournée Star 2007” avec tous les ancien soutiens de Sarko Le moment Meurice : Le secret des affaires au MEDEF d'Ile de France

Le secret des affaires au MEDEF d'Ile de France La chronique de Juliette Arnaud : A vol d'oiseau

: A vol d'oiseau La chanson de Frédéric Fromet : Pécresse, oh pécresse

: Pécresse, oh pécresse Le Sketch : Hélène et les garçons

La programmation musicale de l'émission