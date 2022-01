Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l’actrice et écrivaine Anouk Grinberg pour son livre « Dans le cerveau des comédiens : rencontre avec des acteurs et des scientifiques » paru aux éditions Odile Jacob.

Biographie

Anouk Grinberg est actrice, peintre et écrivaine. Elle est actuellement à l’affiche du film Tromperie réalisé par Arnaud Desplechin sorti le 29 décembre dernier. Au théâtre, elle a notamment travaillé avec Alain Françon, Didier Bezace et Bernard Murat. Elle a tourné dans plus d’une quarantaine de films pour le cinéma et la télévision sous la direction notamment de Bertrand Blier, Jacques Audiard, Elisabeth Rappeneau ou encore Alexandre Astier. Elle a publié un premier livre intitulé "Et pourquoi moi je dois parler comme toi?" en 2020 chez le Passeur.

Actualité

A une centaine de jours de la présidentielle, jamais la gauche n’a eu autant de candidats… On les croyait favorables au partage, ils sont pour la division… Il y a encore un mois ils étaient 7 et puis mi-décembre…

Vladimir Poutine vient de dissoudre une dangereuse organisation terroriste : la plus connue et la plus ancienne association de défense des Droits de l’Homme, l’ONG Memorial, qui entretenait la mémoire des victimes de la terreur stalinienne… En France, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian a fermement réagi…

Dans quel endroit du monde peut-on trouver le silence ? En France, trois chercheurs y travaillent… ils ne l’ont trouvé que dans une forêt primaire de Pologne, le seul endroit où l’on peut entendre les feuilles d’arbre tomber sans aucune pollution sonore humaine de type avion ou tronçonneuse…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Au QG de Valérie Pécresse

: Au QG de Valérie Pécresse La chronique de Djubaka : Rock à Madagascar

: Rock à Madagascar La chronique d’Hippolyte Girardot : Dans la comédie du cerveau

La programmation musicale de l'émission

C2C - Down the road