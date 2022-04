Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'artiste plasticienne Sophie Calle pour son exposition Les fantômes d’Orsay conçue en collaboration avec Jean-Paul Demoule au Musée d’Orsay du 15 mars au 12 juin.

L'artiste plasticienne Sophie Calle, 2014 © AFP / FRED TANNEAU

Biographie

Sophie Calle une artiste plasticienne, photographe, femme de lettres et réalisatrice française. Son travail d'artiste consiste à faire de sa vie, et notamment des moments les plus intimes, une œuvre.

En 1978, après un long voyage de 7 ans, elle rentre à Paris sans savoir quoi faire. Elle déambule dans la ville, suit des gens au hasard et découvre l’hôtel d'Orsay abandonné. Elle reviendra régulièrement dans ce lieu, y faire des photos, déambuler, il devient son refuge. Elle a arpenté les salles, les chambres et a finalement atterri dans la chambre 501, la dernière chambre du dernier étage. Elle a fait de cette pièce sa chambre, où elle écrivait et créait.

Elle en fera une exposition 44 ans plus tard : Les fantômes d’Orsay conçue avec son invité Jean-Paul Demoule à découvrir au Musée d’Orsay du 15 mars au 12 juin.

On peut également retrouver cette exposition dans un livre L’ascenseur occupe la 501 paru chez Actes Sud.

Actualités

Le chat fait-il le jeu du Rassemblement national ? Il adoucit l’image de la candidate Le Pen, il est l’instrument de sa dédiabolisation. Cet intérêt soudain du RN pour la cause animale est-il un gage de tolérance envers l’alter autrui ?…

Le milieu de l’art est en plein débat sur les NFT… Un NFT c’est un certificat numérique de propriété qui désigne un objet… ou une oeuvre. Ca s’achète comme une réplique numérique certifiée d’une oeuvre. Les galeries qui souhaitent épouser le mouvement les exposent sur des écrans… Mais le virtuel a-t-il sa place dans cet espace physique ?

Les salles mythiques ne sont pas éternelles. A Paris, le Bus Palladium va fermer pour que puisse s’ouvrir un hôtel de luxe. La couette et l’oreiller remplacent la fête et le rock… Que racontent la transformation des lieux ?

Au sommaire de cette émission

La chronique de Djamil le Shlag : Pour qui voter?

: Pour qui voter? Le moment Meurice : Jadot et Roussel, artistes contemporains

: Jadot et Roussel, artistes contemporains La chronique de Mélanie Bauer : Suicide

La programmation musicale de l'émission :