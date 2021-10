Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Kak, dessinateur de presse pour le journal l'Opinion et président de l'association Cartooning for peace.

Biographie

Kak est un dessinateur de presse pour le journal L'Opinion. Il est également le président de l'association Cartooning for peace et a coordonné l'exposition "Tous migrants".

Actualité

L'association Cartoning for peace fait paraître aux éditions Gallimard le livre Tous migrants! préfacé par Benjamin Stora, dans lequel sont répertoriés les dessins de presse d'illustrateurs membres de l'association qui traitent le thème de l'immigration.

Au sommaire de cette émission:

Le moment Meurice: La grève des sages femmes

La chronique de Constance: La journée mondiale des enseignants

La chronique d'Aline Afanoukoé: Hommage aux femmes afghanes

La programmation musicale