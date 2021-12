Bonjour la France Inter! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent la réalisatrice et scénariste Cécile Ducrocq dont le film Une femme du monde sera demain en salles avec Laure Calamy dans le rôle-titre!

Biographie

Cécile Ducrocq est une actrice, scénariste et réalisatrice française. Elle a notamment collaboré sur les séries Dix pour cent et Le bureau des légendes en tant que scénariste. Elle a reçu en 2016 le César du meilleur court-métrage pour son film La contre-allée. En 2020, elle réalise son premier long-métrage, Une femme du monde, qui sortira en salles le 8 décembre 2021. Le film, porté notamment par la comédienne Laure Calamy, raconte l'histoire d'une femme, prostituée indépendante, qui se bat pour faire scolariser son fils dans une école privée pour laquelle elle n'a pas les moyens. En 2021, Cécile Ducrocq réalise également la série L'Opéra, diffusée sur OCS.

Actualité

L’élection présidentielle française se féminise : Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Marine Le Pen ont été choisies par leur parti… Des partis qui, historiquement, pourraient gouverner. Avec Nathalie Arthaud et d’autres issus de petits partis, elles sont sept candidates au total…

Le gouvernement espagnol veut à son tour abolir la prostituion et pénaliser les clients, comme en France… Mais si les prostituées tombent dans la clandestinité, et quid de celles qui ont choisi d’exercer ce métier et de disposer de leur corps ? Qu’en dites-vous, messieurs ?

Le cinéma en salles va mieux ! Novembre a enregistré la meilleure fréquentation depuis le début de la pandémie… Avec 15 millions d’entrées !

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Le Pape et les migrants

: Le Pape et les migrants La chronique de Léo Karmann : Une femme du monde

: Une femme du monde La chronique d'Hippolyte Girardot : Les Vitelloni ont 80 ans

