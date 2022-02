Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Alex Vizorek reçoivent les auteurs et metteurs en scène Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière pour leur nouvelle pièce 1h22 avant la fin, avec Kyan Khojandi, Eric Elmosnino et Adèle Simphal à la Scala à Paris.

Biographie

Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière sont auteurs de théâtre, scénaristes, réalisateurs, metteurs en scène et producteurs. Après avoir écrit et co-écrit plusieurs films dont La Jungle réalisé par Matthieu Delaporte, ils se lancent dans le théâtre en 2010 avec leur première pièce : Le prénom. Le spectacle rencontre un grand succès et sera adapté dans 45 pays. Ils en font un film en 2012 qui vaudra le César de la meilleure actrice dans un second rôle à Valérie Benguigui et le César du meilleur acteur dans un second rôle à Guillaume de Tonquédec. Ils écrivent et réaliseront ensuite Un illustre inconnu avec Matthieu Kassovitz et Le meilleur reste à venir avec Patrick Bruel et Fabrice Lucchini.

Parallèlement à leurs réalisations au cinéma, ils continuent d'écrire pour le théâtre avec Un dîner d'adieu, Tout ce que vous voulez et Par le bout du nez. 1h22 avant la fin est la première pièce qu'ils n'écrivent pas à deux, elle est signée Matthieu Delaporte mais c'est le duo qui met en scène. Elle se joue à la Scala à Paris jusqu'au 31 mars.

Actualités

