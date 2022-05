Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le clown Fred Blin pour son spectacle « A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? » au Théâtre du petit St Martin à Paris les samedis et dimanches jusqu’au 12 juin.

Biographie

Fred Blin est comédien et clown. Membre fondateur des Chiche Capon, il présente son premier spectacle solo « A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? » au Théâtre du petit St Martin à Paris les samedis et dimanches jusqu’au 12 juin. Il sera au festival d’Avignon les 11, 18 et 25 juillet à 18h30 au théâtre la Scala Provence.

Actualités

Les élections législatives de juin (ou ce qu’on appelle communément “le championnat de France de parachutage”)… tient toutes ses promesses : Blanquer espère découvrir la jolie contrée de Montargis et Manuel Valls cherche à être parachuté auprès des Français de l’étranger…

Le Français est très exigeant, et en particulier à l’égard de l’orthographe, dont le moindre écart est immédiatement sanctionné comme une “faute de français”... ce qui produit moult traumatismes…

L’une des plus grandes salles de stand-up c’est… le TGV. Deux rames de train, c’est un demi Olympia… les chefs de bord et les conducteurs se saisissent donc du micro et revisitent leur annonces avec des petites blagues…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Le système Solère

: Le système Solère La chronique de Djamil Le Shlag : Les magasins bio

: Les magasins bio La chronique de Mélanie Bauer : Florent Ghys, Ritournelles & Mosaïques

La programmation musicale de l'émission