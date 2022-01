Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le guitariste classique Thibaut Garcia pour son album « A sa guitare » qui le réunit au contre-ténor Philippe Jaroussky chez Erato/Warner Classics.

Biographie

Guitariste multirécompensé, Thibaut Garcia, 27 ans, s’est produit dans le monde entier. Ancien élève du Conservatoire National de Paris, il se prête à tous les genres et répertoires au fil de ses nombreux concerts, disques et collaborations artistiques. « A sa guitare » est son 5e album, le premier en collaboration avec le contre-ténor Philippe Jaroussky. Ensemble, ils parcourent 400 ans de musique des quatre coins de l’Europe et du nord au sud de l’Amérique.

Actualités

Facebook s’est rebaptisé “Meta” pour signifier son virage dans le Metaverse. Qu’est-ce donc ? Je n’en savais foutre rien jusqu’à ce matin, et c’est un tort parce que ce que l’on ne connaît pas nous fait peur, non?… Pas vous ?

Premier prix de conservatoire, deuxième au concours Reine Elisabeth, lauréat de l’Académie Charles Cros… les musiciens classiques sont-ils des bêtes de concours ? Doivent-ils avoir la gagne ?

En ce moment TOUT et tout le monde doit se réinventer… Les médias musicaux aussi, bouleversés par le streaming. Les magazines de rock en particulier se cherchent un avenir… et bien, nous allons en parler !

Au sommaire de cette émission

La chronique de Constance (rediffusion) : La journée de l’hypersensibilité

: La journée de l’hypersensibilité Le moment Meurice : La gauche Taubira

: La gauche Taubira La chronique de Djubaka : Thibaut Garcia et Philippe Jaroussky

