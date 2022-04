Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'humoriste Caroline Vigneaux pour son spectacle qui sera à l’Olympia du 13 au 16 avril 2022 pour 4 représentations ainsi qu'en tournée en France.

L'humoriste Caroline Vigneaux, avril 2019 © Getty / Dominique Charriau / Contributeur

Biographie

Après avoir exercé comme avocate pendant 8 ans, Caroline Vigneaux s'inscrit au Cours Florent à Paris et débute sa carrière d'humoriste en 2009. Elle est révélée en 2010 avec son spectacle Caroline Vigneaux quitte la robe. Elle a également été chroniqueuse radio notamment dans l'émission de Stéphane Bern A la bonne heure sur RTL ou encore dans l'émission Les Pieds dans le plat sur Europe 1.

Elle a réalisé un film sorti le 11 novembre dernier sur Amazon Prime intitulé Flashback. Elle y incarne une avocate brillante, cynique et narcissique, qui après avoir gagné un nouveau procès, fait la connaissance d’Hubert, un chauffeur de taxi anticonformiste qui va l’embarquer dans une course inattendue dans les couloirs du temps !

Caroline Vigneaux sera à l'Olympia du 13 au 16 avril mais également en tournée notamment le 22 avril à Clichy-la-Garenne ou encore le 30 avril à Saint-Marcel et le 11 juin à Monts.

Actualités

QUI a collé des clitoris sur les affiches électorales à Paris ?… Le collectif féministe Nous Toutes, pour rappeler que les violences faites aux femmes est devenu un thème majeur de société passé en mode mineur pendant la campagne… Alors l’activisme ne prend pas de pincettes…

Pour peu que vous ayez pris au menu pizza Buitoni, fromage et Kinder, potentiellement… vous n’êtes plus là pour nous écouter. Trois scandales à la suite, ça sent la défaillance du système, selon l’ONG Foodwatch qui surveille l’industrie agroalimentaire… celle qui nous fait croire qu’en plus on aime ça même quand on a le choix…

L’Italie accueille les télétravailleurs non Européens et les encourage à venir s’installer avec un visa… pour se poser au soleil avec son petit ordi et son petit spritz… Non j’suis pas jalouse…

Au sommaire de cette émission

La chronique de Monsieur Poulpe : Poulpe chante pour les losers du 1er tour

: Poulpe chante pour les losers du 1er tour Le moment Meurice : La confiance macroniste

: La confiance macroniste La chronique d'Isabelle Sorente : La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles. de Joyce Carol Oates.

La programmation musicale de l'émission