Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le petit prince de la chanson française, Gérard Lenorman, pour parler de son dernier album, Le Goût du bonheur.

Biographie

Gérard Lenorman est un auteur-compositeur-interprète français à succès. Il a été très connu dans les années 70/80 et surnommé « Petit prince de la chanson française » par la presse.

Actualité

Le 8 octobre, il sort un nouveau disque, « Le Goût du bonheur » après vingt ans de silence. C’est son dix-huitième album.

Dans cet album, il a écrit et composé deux titres et a collaboré pour les onze autres avec : Serge Lama, Bénabar, Claude Lemesle et Nicolas Peyrac qui lui ont écrit des chansons.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Le lobby des hydrocarbures

: Le lobby des hydrocarbures La chronique de Clara Dupont-Monod : Le Goût du bonheur de Gérard Lenorman

: Le Goût du bonheur de Gérard Lenorman La chronique de Constance: La journée mondiale de Christophe Colomb

La programmation musicale