Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le navigateur Armel Le Cléac'h, tout juste revenu de la course Transat Jacques Vabre où il est arrivé troisième avec son compagnon Kevin Escoffier.

Armel Le Cléac’h en novembre 2021 © Maxppp / Thomas Brégardis / Ouest-France

Biographie

Armel Le Cléac’h est un navigateur et skipper français. Il a notamment remporté le Vendée Globe en 2016. Navigateur depuis ses neuf ans, il est le seul français a avoir fini à trois reprises sur le podium du Vendée Globe, deux fois en tant que deuxième et une fois en tant que vainqueur. La semaine dernière, Armel Le Cléac’h est arrivé troisième de la Transat Jacques Vabre en Ultim avec Kevin Escoffier.

Actualité

Le duel Lewis Hamilton - Max Verstapen s’est soldé par un final spectaculaire dimanche au Grand prix d’Abu Dhabi… une dramaturgie à la hauteur de l’épilogue…

Et pour compenser tous ces moteurs, certains veulent en revenir à la voile… pour la pêche, le transport de marchandises, mais aussi pour le transport de personnes. Une coopérative entend le démocratiser et vient de lancer le BlablaCar de la voile…

Pour sauver la planète, on nous a d’abord dit de faire pipi sous la douche… Mais maintenant on nous dit de ne plus prendre une douche tous les jours… Oui mais alors où est-ce qu’on fait pipi ? L’idée est de faire une toilette de chat pour sauver la planète… en se laissant aller…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Adoptez Manuel Valls!

: Adoptez Manuel Valls! La chronique de Thomas VDB : Montebourg, le témoin de Jéhovah de la gauche

: Montebourg, le témoin de Jéhovah de la gauche La chronique de Djubaka :

La programmation musicale de l'émission