Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Clara Dupont-Monod reçoivent la militante, journaliste et documentariste Rokhaya Diallo, qui viendra parler de son nouveau documentaire, La Parisienne Démystifiée.

Biographie

Rokhaya Diallo est une militante féministe et antiraciste, journaliste, autrice de livres et de documentaires, polémiste et éditorialiste pour le Washington Post. Depuis peu, elle est également chercheuse en résidence dans le centre de Gender Justice à l’université de Georgetown à Washington, aux États-Unis.

Actualité

Le 11 octobre sera diffusé sur France 3 Île-de-France le dernier documentaire de Rokhaya Diallo, La Parisienne Démystifiée, dans lequel elle entend déconstruire les différents mythes qui entourent la figure de la parisienne telle qu'elle est perçue à travers le monde et la mettre en regard avec des femmes de tous horizons qui habitent la capitale aujourd'hui.

Au sommaire de cette émission

