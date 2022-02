Aujourd'hui, Guillaume Meurice et Alex Vizorek reçoivent l'humoriste et youtubeur Jérôme Niel pour son premier spectacle "C'est le spectacle de Jérôme Niel" à L'Européen tous les jeudis, vendredis et samedis en mars et avril à 21h30 puis en tournée en France à partir d'octobre.

L'humoriste Jérôme Niel, 2019 © AFP / JOEL SAGET

Biographie

Jérôme Niel est un acteur, humoriste et vidéaste français. Il se fait connaître grâce à sa chaîne YouTube La Ferme Jérôme puis avec le Studio Bagel. Il adapte ses web séries Les Tutos et Groom pour Canal + en 2013. En parallèle, il commence sa carrière d'acteur dans L'Idéal de Frédéric Beigbeder puis il tourne la comédie Le Manoir, avec ses amis de YouTube : Natoo, Kemar et Mister V ainsi que la comédie romantique Love Addict avec Kev Adams. Il vient de finir le tournage du dernier film de Quentin Dupieux Fumer c’est tousser avec notamment Grégoire Ludig, Doria Tillier et Adèle Exarchopoulos.

Jérôme Niel est également connu pour ses vidéos Instagram notamment son personnage de Rémi qu'il décline dans différentes vidéos : Rémi Choré, Rémi Playback, Rémi Dénonce ou encore Rémi Parkour.

C'est la première fois qu'il monte sur scène avec son spectacle C'est le spectacle de Jérôme Niel.

Actualités

En communication politique, il y a les affiches, les meetings, les interviews sans concession du service web de France Inter, mais désormais il faut aussi compter sur… Youtube !

Les politiques envahissent la plateforme vidéo de Google avec plus ou moins de succès…notamment, c’est pas toujours facile pour les plus petits candidats...

Les fans de la série Jurassic World vont être ravis ! Le nouvel opus arrive avec tout le casting actuel Chris Pratt, Omar Sy, etc. mais aussi avec le comeback de tous les anciens comme Sam Neill, Laura Dern ou encore Jeff Goldblum...après faut aimer, faut aimer les dinosaures...

Tous les journaux ont leur marronnier, c'est-à-dire les sujets qu’ils font inlassablement chaque année. Comme les crêpes de la chandeleur, le carnaval de Dunkerque ou encore l’élimination du PSG en ligue des champions. Et ce soir, le PSG va affronter le Real Madrid dès les 8ème de finale! Demandons à une supportrice parisienne ce qu’elle pense du parcours européen du PSG ces dernières années...

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Le grand remplacement

: Le grand remplacement La chronique de Djamil le Shlag : Les hijabeuses et Pécresse

Les hijabeuses et Pécresse La chronique de Mélanie Bauer : Oh My God! It's The Church

La programmation musicale de l'émission :