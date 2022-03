Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Alex Vizorek reçoivent la chanteuse Barbara Pravi fraîchement récompensée de la Victoire de la Révélation féminine de l'année aux dernières Victoires de la Musique, pour son album On n'enferme pas les oiseaux.

Biographie

Barbara Pravi est autrice, compositrice et interprète. Elle est révélée par sa participation à la comédie musicale Un été 44 en 2016.

En 2019 et 2020, elle écrit avec Igit les chansons Bim bam toi (plus de 80 millions de vue sur YouTube) et J'imagine respectivement présentées au Concours Eurovision de la chanson Junior 2019 et 2020. Bim bam toi, interprétée par Carla, termine cinquième du classement et J'Imagine, interprétée par Valentina, gagne le concours 2020. Bim Bam Toi, reprise des millions de fois sur TikTok, leur a valu le premier TikTok d'or de l'histoire.

Elle a également écrit des chansons pour de nombreux artistes comme Yannick Noah, Julie Zenatti, Chimène Badi, Jaden Smith, Florent Pagny ou encore Louane.

Elle représente à son tour la France au Concours Eurovision de la chanson 2021 avec sa chanson Voilà, terminant en deuxième position au classement final derrière le groupe italien Måneskin. C’est le meilleur classement français au concours international depuis 1991. Elle est désignée révélation féminine de l’année lors de la cérémonie des Victoires de la Musique 2022.

Son album On n'enferme pas les oiseaux sort en août 2021. Actuellement en tournée, elle sera notamment à Genève le 17 mars, à Istres le 19 mars, à Sausheim le 22 mars, Thionville le 23 mars et Liège le 30 mars.

Actualités

Le Parlement vient d’ adopter une proposition de loi pour allonger la durée légale de l'IVG de 12 à 14 semaines. Bonne nouvelle pour le planning familial qui a l’habitude de voir arriver des femmes prises par le temps, se disant 3 mois? Mais 3 mois …

Petite lueur d’espoir dans l’atrocité de la guerre en Ukraine : l’accueil des réfugiés de partout en Europe. En France il s’organise dans un grand mouvement hétéroclite de mobilisation. Ainsi on recense près de 20 000 propositions d’hébergement citoyen. Il s’agira alors dans chacun de ces foyers de faire les présentations au mieux, en suivant les lois les plus élémentaires de la bonne éducation...

En Australie une chaîne de restaurants fonctionne avec un principe assez disruptif : le client n’est pas roi et le personnel est détestable. Disruptif pour des anglo-saxons mais à Paris nous avons le Serveur Parisien...

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : La guerre spatiale

: La guerre spatiale La chronique de Mélanie Bauer : On n'enferme pas les oiseaux de Barbara Pravi

: On n'enferme pas les oiseaux de Barbara Pravi La chronique de Monsieur Poulpe : Monsieur Poulpe a rêvé si fort

