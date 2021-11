Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Tay Calenda et Léa Michaëlis, photographe et militantes féministes. Elles parleront au nom du mouvement des colleur-euses, qui publie un livre aux éditions Denöel.

Cette autodidacte apprend la photographie seule à l'âge de neuf ans en réalisant des portraits de son père, qu'elle fait publier dans la revue Le Chasseur d'images. Après avoir réalisé plusieurs expositions dans le Sud de la France, elle monte une exposition sur le temps qui passe dans laquelle figurent des portraits et des reportages photos réalisés à Marseille et à Paris. Elle s'intéresse à la mise en scène et devient la directrice artistique de Coquelicot Revue. En 2019, elle travaille avec Charlotte Abramow dans le cadre d'un workshop organisé lors des rencontres de la photographie d'Arles. Elle se fait remarquer par le magazine Fisheye et devient photojournaliste indépendante dans la foulée. Elle travaille aujourd'hui pour une agence de presse et collabore régulièrement avec des titres nationaux et des magazines féminins. Elle est l'autrice des photographies du livre de Collages Féminicides Pairs avec Tay Calenda.

Tay Calenda est une photoreporter italienne. Elle obtient à Paris un diplôme de photographie à l'école Speos et commence sa carrière dans de grands studios parisiens. En parallèle, elle photographie les grands mouvements sociaux parisiens comme les Gilets Jaunes. En 2019, elle intègre le mouvement Collages Fémicides Paris et le photographie. En 2021, elle réalise une exposition sauvage sur ce même mouvement.

Le mouvement Collages Féminicides Paris est l'émanation parisienne du mouvement des colleur-euses, lancé en 2019 par la féministe et ancienne FEMEN Marguerite Stern. En collant sur les murs de lieux symboliques du pouvoir des slogans féministes, elles entendent sensibiliser aux violences faites aux femmes et aux féminicides. Elles rendent notamment hommage aux femmes tuées par leurs conjoints et ex-conjoints chaque année, un chiffre estimé à une femme tuée tous les deux jours.

Le mouvement des colleur-euses de Paris (Collages Féminicides Paris) fait paraître aux éditions Denoël le livre collaboratif Notre colère sur vos murs, dans lequel les colleuses expliquent les origines de leurs mouvements, leurs motivations et leurs revendications.

L'association féministe #NousToutes a lancé ce samedi 20 novembre un appel à manifester contre les violences faites aux femmes dans tout le pays. Pour trouver le point de rendez-vous de la manifestation dans votre ville, rendez-vous sur le site noustoutes.org.

