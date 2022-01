Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le journaliste sportif Philippe Doucet pour son livre "La Palette racontée par son inventeur" publié aux éditions Solar.

Biographie

Philippe Doucet est journaliste sportif. Consultant phare de la grande époque de Canal Plus, il est connu pour son outil d'analyse footballistique appelée "Palette à Doudouce". Il est le "papa" des statistiques de foot en France.

Actualités

En refusant de se faire vacciner, Djokovic passe peut-être à côté de sa chance de devenir le plus grand joueur de tennis de tous les temps. C’est Boris Becker qui le dit. Au-delà du feuilleton australien, Djoko va peut-être finir au ban du tennis mondial… Qu’est-ce qui est le plus dangereux dans son cas ? Le Covid ou le mensonge ?

La CAN, c’est le festival… du football africain. La Coupe d’Afrique des nations a lieu en ce moment et elle se distingue par quelques ratés… C’est-à-dire que nous les Occidentaux, on n’aide pas du tout cette compétition à se tenir, puisqu’on rechigne à libérer les joueurs qu’on a pourtant fait venir du continent…

De tous les come-back, celui de Stromae est l’un des plus réussis. Absent pendant 7 ans il a su créer à nouveau le désir…

Au sommaire de cette émission

