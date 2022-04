Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le peintre, graveur et sculpteur Gérard Garouste. Il a vendu 500 lithographies au profit de l'Ukraine. Une rétrospective de son oeuvre sera présentée au Centre Pompidou à partir de septembre.

Le peintre Gérard Garouste, septembre 2021 © AFP / JOEL SAGET

Biographie

Gérard Garouste est peintre, graveur et sculpteur. Il est une grande figure de la peinture figurative française.

Il a vendu 500 lithographies au profit de l'Ukraine en 36 heures.

Une exposition lui sera consacrée du 7 septembre 2022 au 2 janvier 2023 au Centre Pompidou : grande rétrospective de son œuvre depuis ses débuts à nos jours qui présentera près de 200 œuvres.

Actualités

La photographe officielle de l’Elysée a remplacé le peintre officiel du palais… L’imagerie politique donne toute sa mesure sur Instagram… Les peintres officiels existent toujours à l’Elysée, mais aujourd’hui, ils repeignent les plafonds… sous l’oeil de la première dame…

A quoi ressemble le monde qui nous entoure si on le regarde à travers les lunettes de la métaphysique ?… Il sera plus poétique, peut-être… encore plus prise de tête, sans doute… si on s’en tient à la métaphysique stricto sensu…

Il y a 25 ans, disparaissait Roland Topor… Lui regardait le monde à travers la loupe du dessin d’humour… du cinéma et de la télévision… C’est quoi l’esprit Topor ?

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Le Pécressethon

: Le Pécressethon La chronique de Djamil le Shlag : La France d'après

: La France d'après La chronique de Djubaka : Melingo

La programmation musicale de l'émission :