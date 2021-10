Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent Mbarek Ould Beyrouk, journaliste et écrivain mauritanien pour parler de son dernier roman, Parias.

Mbarek Ould Beyrouk © AFP / Thomas Samson

Biographie

Mbarek Ould Beyrouk, dit Beyrouk est un journaliste et écrivain mauritanien. Il est le fondateur de "Mauritanie demain", le premier journal indépendant de Mauritanie avant d'être directeur des informations et des programmes à l'agence Nouakchott d'information. Il a également été membre de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel de Mauritanie et officie aujourd'hui au service communication de la nouvelle commission électorale nationale indépendante.

En parallèle de son travail de journaliste et de professionnel de l'information, il est l'auteur de 7 romans, dont Parias, paru en 2021 aux éditions Sabine Wiespiser.

Actualité

Son dernier roman, Parias, est paru en février 2021 aux éditions Sabine Wiespiser.

Au sommaire de cette émission:

Le moment Meurice : Bien préparer sa guerre civile

: Bien préparer sa guerre civile La chronique de Clara Dupont-Monod : Parias de Mbarek Ould Beyrouck

: Parias de Mbarek Ould Beyrouck La chronique de Constance : La journée mondiale des vers de terre

La programmation musicale