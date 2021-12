Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Tiken Jah Fakoly et Céline Salette!

Biographie

Tiken Jah Fakoly

Tiken Jah Fakoly, de son vrai nom Doumbia Moussa Fakoly né le 23 juin 1968 à Odienné en Côte d'Ivoire est un chanteur de reggae.

Tiken Jah Fakoly est le nouveau symbole du reggae africain. Il cultive un reggae 100% roots aux couleurs de l'Afrique, son pays, mais aussi profondément inspiré par les vibes jamaïcaines. Il a d'ailleurs rencontré, en Jamaïque, les plus grands noms du reggae (Sizzla, Buju Banton, U-Roy, Clive Hunt...).

Rasta musulman, Tiken Jah Fakoly partage plusieurs cultures qu'il défend chacune, parle plusieurs langues et chante son reggae pour tout le monde. Concerné par les problèmes de son pays, il n'hésite pas à dire ouvertement ce qu'il pense, à citer des noms et à montrer les plaies du doigt. Il alterne le français et le dioula, sa langue maternelle, qui se marie très bien à ses textes engagés et colorés. Chanteur militant, il prône pourtant la paix et l'unité et revendique ses idées sans violence. "Notre rôle en tant qu'artiste est de calmer le jeu et d'informer les gens sur ce qui se passe vraiment ".

Sur scène, sa réputation n'est plus à faire. Il remplit des stades entiers en Afrique. Véritablement charismatique, il sait parler aux foules n'hésitant pas à fustiger son auditoire et à calmer les esprits surchauffés. Un chanteur de reggae plutôt remuant de plus en plus incontournable.

Céline Salette

Après des études en arts du spectacle puis en théâtre, cette bordelaise d’origine née en 1980 décroche en 2003 le diplôme du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris. Elle alterne télévision (série « Chez Maupassant » ), théâtre (sous la direction d’Ariane Mnouchkine) et cinéma. Après un petit rôle dans le film « Marie Antoinette » de Sofia Coppola en 2006 , elle enchaine apparitions et seconds rôles et se fait remarquer dans le film de Bertrand Bonello « l’Apollonide souvenirs de la maison close » en compétition à Cannes en 2011. Elle obtient pour ce film le prix Lumière du meilleur espoir féminin. En 2012, elle est à notamment à l’affiche des films « dans la Tourmente » de Christophe Ruggia, « Ici Bas » de Jean Pierre Denis et de « Rouille et d’Os » de Jacques Audiard et joue dans la série TV « Les Revenants » sur Canal+. Elle monte sur scène en 2013 pour la pièce « Molly Bloom » de James Joyce mise en scène par Laurent Laffargue.

